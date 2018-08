Fulham betaalt 33 miljoen euro voor twaalfde en laatste zomeraanwinst

Andre-Frank Zambo Anguissa is de twaalfde en allerlaatste versterking van Fulham voor komend seizoen. De Londense club maakt bekend dat de middenvelder annex Kameroens international van 22 jaar van Olympique Marseille overkomt en een contract voor vijf jaar heeft getekend. Met de transfer is naar verluidt 33 miljoen euro gemoeid.

Anguissa maakte in 2015 de overstap van Stade de Reims naar Marseille en werd sindsdien als een van de betere controlerende middenvelders van de Ligue 1 beschouwd. Clubeigenaar Tony Khan is trots op de komst van de Kameroener. “Hij was een van onze belangrijkste doelwitten. Gedurende de zomer zochten we naar spelers waarvan we geloofden dat ze ons kwaliteit kunnen leveren om een goed figuur in de Premier League te slaan.”

Anguissa is de vijfde en laatste versterking van Fulham op de allerlaatste dag van de transfermarkt in Engeland, wat betreft inkomende transfers. De promovendus betaalde ook bijna zeven miljoen euro voor Joe Bryan van Bristol City, huurde Timothy Fosu-Mensah van Manchester United, nam Sergio Rico op huurbasis van Sevilla over en rondde ook de tijdelijke komst van Luciano Vietto van Atlético Madrid af.

Eerder deze zomer betaalde Fulham ongeveer hetzelfde bedrag voor Jean Michaël Seri van OGC Nice en werden ook Aleksandar Mitrovic en Alfie Mawson voor flinke bedragen aangetrokken. Fabri en Maxime Le Marchand werden eveneens verleid tot een transfer naar Craven Cottage, waar ook huurlingen als André Schürrle (van Borussia Dortmund) en Calum Chambers (van Arsenal) aan de loonlijst zijn toegevoegd. De ploeg van Slavisa Jokanovic begint zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.