Seizoen 2018/19: gloednieuwe features in Voetbalzone Manager App

Vrijdagavond om 20.00 uur is het zover: de start van een nieuw seizoen in de Eredivisie! Net als in de afgelopen jaargang en tijdens het WK krijg jij de kans om je expertise toe te passen in onze Voetbalzone Manager App. Weet jij nu al welke spelers gaan floppen en welke spelers op het punt staat om de Eredivisie op zijn kop te zetten? Download dan gratis onze Voetbalzone Manager App in de App Store of de Google Play Store en neem het op tegen je vrienden én de rest van Nederland!



Download Voetbalzone Manager gratis in de app store, of vanaf je mobiel via deze link.

Als speler krijg je een budget van 75 miljoen euro om het ideale Eredivisie-elftal samen te stellen. In totaal mag je liefst vijf verschillende teams maken, dus spreid je winkansen! Kies een teamnaam en je kunt beginnen! Vanzelfsprekend zijn de belangrijke zomertransfers doorgevoerd. Gebruik je kennis, want spelers krijgen punten op basis van hun prestaties op het veld. Vergeet geen aanvoerder te selecteren: zijn punten tellen dubbel!

De volledige puntentelling ziet er als volgt uit:

Alle spelers:

Basisplek: 2 punten

Invalbeurt: 1 punt

Assist: 3 punten

Rode kaart: -5 punten

Gemiste strafschop: -3 punten

Aanvallers:

Doelpunt: 5 punten

Middenvelders:

Doelpunt: 6 punten

Verdedigers:

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Tegendoelpunt: -1 punt

Keepers:

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Gestopte strafschop: 5 punten

Iedere twee reddingen: 1 punt

Tegendoelpunt: -1 punt

Toch niet tevreden over je team? Niet getreurd, want transfers zijn een cruciaal onderdeel van de app. Tussen de speelrondes door kun je altijd drie transfers doorvoeren. Spelersprijzen fluctueren op basis van hun vorm, dus sla op het juiste moment toe! Heeft Ajax een zwaar programma, terwijl PSV het opneemt tegen kleinere clubs? Dan kan het zomaar lonen om meer PSV'ers in je team op te nemen. Alle aanpassingen kun je met gemak doorvoeren op je mobiel.



Wat kan ik nog meer in de app?

De wekelijkse transfers en de live nieuwsfeed van Voetbalzone maken Voetbalzone Manager een spel waar je voor blijft terugkeren. Schrijf je in voor een minicompetitie of start er zelf één, zodat je het kan opnemen tegen je vrienden. Daag andere teams uit voor een 1-tegen-1-potje of doe mee aan competities om de prijzen! Livescores, uitslagen en alle wedstrijddetails zijn te vinden in de app. Wil je weten wie van je vrienden ook speelt? Voeg je Facebook en Twitter toe aan de game en kom erachter!



European Super League/Champions League

Dit seizoen beschikt de app over een gloednieuwe feature: de (denkbeeldige) European Super League. Het principe is hetzelfde als voor de Eredivisie, maar hier kun je spelers selecteren van de grootste clubs uit de vier grootste competities van Europa. Bovendien komt ook de Champions League later dit jaar naar de app!



Prijzen

Onze partner Number1 Voetbalreizen biedt iedere maand een maandprijs aan. Als jij over een maand bekeken de beste manager bent in de Eredivisie, mag je je verheugen op het bezoeken van een prachtige voetbalwedstrijd in het buitenland, inclusief vlucht en overnachting! Ook voor de Champions League en de European Super League zijn er fraaie prijzen, De dertien weekwinnaars van de Champions League winnen een cadeaubon van 50 pond voor Amazon; de allerbeste speler van het seizoen in de CL mag liefst 1000 pond uitgeven in de online winkel. In de ESL zijn er 36 weekwinnaars (50 pond bij Amazon), 10 maandwinnaars (100 pond) en één seizoenswinnaar (1000 pond).



