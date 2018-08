Van Wolfswinkel dompelt Vitesse in rouw met treffer in blessuretijd

Vitesse is in de heenduel van de derde voorronde van de Europa League met FC Basel tegen een flinke domper aangelopen. Het treffen in Arnhem stevende af op een 0-0 gelijkspel, maar in blessuretijd zorgde uitgerekend Ricky van Wolfswinkel voor de enige treffer: 0-1. Het lijkt nu voor Vitesse een zware taak te worden om deze nederlaag volgende week in het St. Jakob-Park nog weg te poetsen.

Ten opzichte van het vorige Europa League-duel met Viitorul Constanta had Vitesse-trainer Leonid Slutsky weer een basisplaats ingeruimd voor Maikel van der Werff en Thomas Bruns, ten koste van Rasmus Thelander en Matus Bero. Bij opponent FC Basel verscheen Van Wolfswinkel aan de aftrap tegen zijn oude club. Vitesse ging in Arnhem uitstekend van start en kreeg via Tim Matavz al na twee minuten spelen een grote mogelijkheid, maar zijn inzet werd gered door Basel-doelman Jonas Omlin.

Het eerste gevaar van de gasten uit Zwitserland kwam van Raoul Petretta, die Vitesse-sluitpost Eduardo niet echt testte met zijn poging. In de beginfase maakten de Arnhemmers een stabiele indruk, terwijl Matavz namens de thuisploeg verschillende mogelijkheden kreeg. Aan de andere zijde kreeg Albian Ajeti na ruim een half uur spelen een aardige kans, maar zijn poging belandde in het zijnet. De spits kreeg vlak na rust andermaal ruimte van de Vitesse-defensie, die het in de tweede helft lastiger kreeg met de aanvallers van FC Basel.

Ook Van Wolfswinkel kreeg voor de Zwitsers een goede kans, maar de ex-speler van Vitesse stuitte op Eduardo. Tien minuten voor tijd leek invaller Kevin Bua op weg naar het doel van de Arnhemmers, waarna hij ten val gebracht werd door Van der Werff, die goed weg leek te komen met een gele kaart. De daaropvolgende vrije trap van Luca Zuffi ging naast het doel van Eduardo. In de absolute slotfase was het uitgerekend Van Wolfswinkel die FC Basel nog een 0-1 overwinning bezorgde. De spits ontsnapte aan de aandacht van de Vitesse-defensie en maakte oog-in-oog met Eduardo geen fout, waardoor de ploeg van Slutsky met lege handen achterbleef.