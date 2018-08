Liverpool ontvangt vanaf 1 juli 2019 twintig miljoen euro van Southampton

Danny Ings vervolgt zijn loopbaan bij Southampton. De aanvaller speelt komend seizoen in eerste instantie op huurbasis voor de Zuid-Engelsen, die Ings vanaf 1 juli definitief van Liverpool overnemen. Met de transfer is een al vastgesteld bedrag van twintig miljoen euro gemoeid en dat kan eventueel nog met een slordige twee miljoen euro oplopen.

Ings, 26 jaar, maakte medio 2015 de overstap van Burnley naar Liverpool en kwam op Anfield tot 25 optredens en 4 treffers. Deze aantallen waren naar alle waarschijnlijkheid vele malen hoger geweest indien hij niet tweemaal had moeten herstellen van zware kwetsuren aan zijn knie. De eerste tegenvallel was op het moment dat Jürgen Klopp pas enkele dagen in dienst van de Merseyside-club was.

Ings genoot de voorbije jaren desondanks de nodige populariteit onder de fans en zijn ploeggenoten. Toen hij in april tegen West Bromwich Albion zijn eerste officiële goal in ruim twee jaar tijd maakte, was de vreugde dan ook groot. Ings heeft zich tot medio 2022 aan Southampton verbonden, al benadrukken beide clubs dat het eerste jaar op huurbasis is.