Fosu-Mensah laat Manchester United opnieuw tijdelijk achter zich

Timothy Fosu-Mensah vervolgt zijn loopbaan op huurbasis bij Fulham, zo maakt de Engelse promovendus via zijn officiële kanalen bekend. The Cottagers nemen de twintigjarige verdediger tijdelijk over van Manchester United. Het is voor de drievoudig international van Oranje zijn tweede uitleenbeurt, nadat hij vorig jaar gestald werd bij Crystal Palace.

Vorig seizoen kwam Fosu-Mensah namens the Eagles tot 24 wedstrijden. In de voorbereiding reisde de verdediger met de eerste selectie van Manchester United af naar de Verenigde Staten, waar hij in een aantal wedstrijden op de International Champions Cup meespeelde. Nu mag Fosu-Mensah Manchester United dus alsnog tijdelijk verlaten. De verdediger speelt sinds 2014 voor the Red Devils en kwam reeds tot 21 wedstrijden in het eerste elftal.

"Ik heb een goed gevoel bij deze geweldige club, die een mooie historie heeft. Fulham heeft een aantal fantastische spelers en deze stap is goed voor mijn ontwikkeling. Ik heb met de manager (Slaviša Jokanovic, red.) gesproken en hij heeft me een goed gevoel gegeven", zegt Fosu-Mensah op de website van Fulham. Mede-eigenaar Tony Khan is in zijn nopjes met de komst van de verdediger. "Hij is een hele getalenteerde speler."

"Timothy kan op verschillende posities uit de voeten en is een absolute aanwinst voor onze sterke en veelbelovende selectie", concludeert Khan. Fulham versterkte zich eerder al met Jean Michaël Seri, Maxime Le Merchand (allebei OGC Nice), Alfie Mawson (Swansea City), Aleksandar Mitrovic (Newcastle United), Fabri (Besiktas), André Schürrle (gehuurd van Borussia Dortmund), Calum Chambers (Arsenal), Joe Bryan (Bristol City), Sergio Rico (Sevilla) en Luciano Vietto (Atlético Madrid).