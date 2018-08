Fulham slaat weer toe en sluit deal met Atlético Madrid

Fulham heeft zich versterkt met Luciano Vietto. De Londense club maakt donderdagavond bekend dat de 24-jarige aanvaller komend seizoen gehuurd wordt van Atlético Madrid. Vietto is alweer de elfde versterking voor de selectie van Fulham, dat liefst 115 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgaf en daarnaast enkele opvallende huurtransfers afrondde.

De invloed van Diego Simeone loopt als een rode draad door de loopbaan van Vietto, die onder leiding van el Cholo als zeventienjarige voor Racing Club debuteerde. Hij maakte medio 2014 voor 5,5 miljoen euro de overstap naar Villarreal, waar hij na een uitstekend seizoen voor bijna het viervoudige naar het Atlético van Simeone vertrok.

Vietto kon bij Atlético echter niet aan de verwachtingen voldoen. De aanvaller bracht het seizoen 2016/17 op huurbasis door bij Sevilla en werd in de tweede helft van de afgelopen voetbaljaargang aan Valencia uitgeleend. “Luciano is een veelzijdige en jonge aanvaller die in LaLiga reeds veel ervaring heeft opgedaan”, licht clubeigenaar Tony Khan toe. “Hij is een welkome versterking.”

Fulham versterkte zich met onder meer Jean Michaël Seri, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson en Joe Bryan. De nieuwkomer in de Premier League haalde daarnaast André Schürrle, Sergio Rico en Calum Chambers tijdelijk naar Craven Cottage.