Newcastle betaalt 6,5 miljoen euro na afketsen van huurdeal met Barcelona

Federico Fernández is de zevende zomerse versterking voor Newcastle United. De Premier League-club maakt donderdagavond bekend dat de 29-jarige verdediger zich initieel voor twee seizoenen aan the Magpies heeft verbonden. Fernández, een oude bekende van Rafael Benitez, levert Swansea City een transfersom van 6,5 miljoen euro op.

Benitez en Fernández kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Napoli. De verdediger uit Argentinië startte zijn loopbaan in zijn vaderland bij Estudiantes, alvorens hij in 2011 de overstap naar Napoli maakte. Drie jaar later transfereerde de 32-voudig Argentijns international naar Swansea, waar hij meer dan honderd keer het tenue droeg.

“Ik ken Federico goed van onze tijd bij Napoli en het was voor mij een makkelijke beslissing om hem hierheen te halen”, reageert Benitez. “Hij heeft ervaring, is een zeer goede professional en zal de concurrentie in de defensie vergroten.” Fernández is het antwoord op het mislopen van Marlon van Barcelona. De Braziliaanse verdediger zou aanvankelijk gehuurd worden, maar kwam uiteindelijk niet in aanmerking voor een werkvergunning.