Vardy verbindt toekomst aan Leicester: ‘Een waanzinnige reis meegemaakt’

Leicester City heeft het contract van Jamie Vardy opengebroken en verlengd. Via zijn officiële kanalen maakt de Engelse club bekend dat de 31-jarige spits nu tot medio 2022 vastligt. De oude verbintenis van Vardy liep tot medio 2020, maar nu hebben the Foxes de Engels interternational twee jaar langer aan zich gebonden.

Vardy speelt sinds 2012 in het shirt van Leicester City, dat hem destijds overnam van Fleetwood Town. Bij the Foxes ontwikkelde de spits zich stormachtig en met Vardy in de gelederen kroonde Leicester City zich in 2016 tot kampioen van Engeland. De aanvaller, die pas op late leeftijd in het profvoetbal terecht kwam, heeft inmiddels 26 interlands voor de Engelse nationale ploeg achter zijn naam staan.

“Iedereen weet hoe ik me voel bij deze club en ik ben heel blij dat ik me voor de komende vier jaar aan Leicester City heb verbonden. De club en ik hebben de afgelopen jaren een waanzinnige reis meegemaakt. Ik kijk uit naar komend seizoen en ben blij dat ik onderdeel mag uitmaken van dit team”, zegt Vardy op de website van Leicester City.

In de afgelopen zes jaar kwam Vardy tot 234 wedstrijden voor the Foxes, waarin hij 89 keer wist te scoren. Na de landstitel van Leicester City werd de spits enkele keren in verband gebracht met een vertrek bij de club, maar hij lijkt dus nu tot het slot van zijn carrière in het King Power Stadium te blijven. Eerder op donderdag maakte Leicester City bekend dat het zich heeft versterkt met Çaglar Söyüncü.