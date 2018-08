Courtois gepresenteerd in Madrid: ‘Bij sommige clubs kon ik meer verdienen’

Thibaut Courtois werd donderdagmiddag gepresenteerd bij Real Madrid, dat de sluitpost overneemt van Chelsea. Afgelopen tijd forceerde de Belgisch international een vertrek bij the Blues en tijdens zijn presentatie in Madrid legt hij uit dat hij de Koninklijke niet kon weigeren. “Toen er een aanbod lag, had ik geen twijfels meer”, zo wordt Courtois geciteerd door verschillende media.

“Ik heb veel aanbiedingen binnen gekregen en bij sommige clubs kon ik meer verdienen. Maar ik wilde naar Real, om dicht bij mijn kinderen te zijn. Mijn doel was om deze transfer tot stand te brengen, dat weet iedereen”, stelt Courtois, die uitlegt dat Iker Casillas zijn idool was. “Ik had zijn shirt en ging als kind naar de wedstrijd tussen Anderlecht en Real Madrid. Ik zag Iker spelen en vond hem mentaal zo sterk.”

“Ik wil graag de fans van Chelsea bedanken voor hun steun. Dit is een nieuwe kans in mijn carrière en probeer daar alles uit te halen. Ik heb hier twee kinderen en dat heeft een grote rol gespeeld in mijn keuze”, vervolgt de sluitpost, die bij Real Madrid de concurrentie aan zal moeten gaan met Keylor Navas. “Niemand krijgt garanties op een basisplaats, je moet op de training laten zien dat je het verdient. Real heeft fantastische keepers, die positie is goed bezet. Ik heb Keylor al ontmoet en we hebben even kort gepraat.”

Courtois heeft een verleden bij stadgenoot Atlético. “Ik was daar nog een kind en ben in Engeland volwassen geworden. De beste jaren van mijn carrière moeten nog komen”, zegt de Belg. Landgenoot Eden Hazard werd ook in verband gebracht met een overstap naar de Spaanse hoofdstad en Courtois ziet hem graag komen. “Ik zou het geweldig vinden om ooit weer met hem samen te spelen. Als hij ooit naar Real komt, zou dat fantastisch zijn.”

“Ik kom bij een club die drie keer op rij de Champions League heeft gewonnen, het is belangrijk dat we doorgaan met het winnen van zoveel mogelijk prijzen”, concludeert Courtois, die mogelijk zijn debuut maakt in de Super Cup tegen Atlético Madrid. “De trainer bepaalt of ik speel in de strijd om de Super Cup. Het wordt een geweldige wedstrijd tegen een Atlético waar ik erg veel respect voor heb.”