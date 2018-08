Leicester City betaalt 23 miljoen euro voor Turks international

Caglar Söyüncü gaat in de Premier League aan de slag. Leicester City maakt donderdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de 22-jarige centrumverdediger, die voor een bedrag van 23 miljoen euro overkomt van SC Freiburg. De transfer van de vijftienvoudig Turks international hangt nog af van het verkrijgen van een werkvergunning.

Söyüncü maakte in 2016 de overstap van Altinordu naar Freiburg. Hij kwam sindsdien tot vijftig competitieduels voor de club uit de Bundesliga. Söyüncü heeft recentelijk ook de kans gekregen om terug te keren in Turkije, vertelde hij eerder. "Ik heb een paar biedingen uit Turkije ontvangen. De namen van de clubs noem ik niet, maar ik heb ze niet geaccepteerd. Ik wil nu niet in Turkije spelen. Ik wil verder in Europa, maar je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst gebeurt."

Söyüncü maakte als negentienjarige reeds zijn debuut als Turks international, in maart 2016. De verdediger werd lange tijd aan Arsenal gelinkt, maar heeft zich nu voor vijf seizoenen aan Leicester City verbonden. The Foxes versterkten zich eerder met onder meer Jonny Evans, Rachid Ghezzal, Filip Benkovic en James Maddison.