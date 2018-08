Actief Fulham verrast met vastleggen ‘doelman van wereldklasse’

Sergio Rico is komend seizoen in de Premier League actief. Fulham maakt via zijn officiële kanalen bekend dat de 24-jarige doelman op huurbasis wordt overgenomen van Sevilla. Rico is de negende versterking van the Cottagers, die ruim tachtig miljoen investeerden in de selectie.

Fulham versterkte zich eerder met Jean Michaël Seri, Maxime Le Merchand (allebei OGC Nice), Alfie Mawson (Swansea City), Aleksandar Mitrovic (Newcastle United), Fabri (Besiktas), André Schürrle (gehuurd van Borussia Dortmund), Calum Chambers (Arsenal) en Joe Bryan (Bristol City). The Cottagers promoveerden afgelopen seizoen via de play-offs naar de Premier League en deden deze zomer de nodige zaken om de selectie klaar te maken voor de rentree op het hoogste niveau.

Op de valreep haalt Fulham nu dus ook Rico binnen. De Spaanse sluitpost wordt gehuurd van Sevilla, waar hij de jeugdopleiding doorliep en reeds 170 wedstrijden keepte in het eerste elftal. In een eerder stadium werd Rico, enkelvoudig international van Spanje, gelinkt aan een overstap naar Chelsea. The Blues kozen echter voor landgenoot Kepa Arrizabalaga, die tachtig miljoen euro kostte.

“Ik ben heel blij dat ik bij de oudste club van de Premier League heb getekend. Ik kijk er enorm naar uit om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten, te gaan trainen en komende zaterdag aan het seizoen te beginnen”, zegt Rico op de website van Fulham. Tony Khan, mede-eigenaar van the Cottagers vult aan: “Sergio is een doelman van wereldklasse, die enorm gewild was. Met zijn komst hebben we de selectie breder en sterker gemaakt.”