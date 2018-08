Brands huurt Europees kampioen van 2016 voor 2,25 miljoen euro

André Gomes gaat Lucas Digne en Yerry Mina achterna. Everton en Barcelona maken donderdag melding van de tijdelijke overstap van de middenvelder naar Goodison Park, voor een bedrag van 2,25 miljoen euro. Gomes, 24 jaar, had bij Barcelona weinig uitzicht op speeltijd en hoopt in Engeland zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Barcelona nam Gomes twee jaar geleden voor een bedrag van 35 miljoen euro over van Valencia, dat ook nog een variabele transfersom van 20 miljoen euro afdwong. De Portugees was in Mestalla een van de smaakmakers, maar kon in het Camp Nou nimmer aan de torenhoge verwachtingen voldoen. Een jaar geleden werd hij door de lezers van de Spaanse sportkrant Marca tot slechtste aankoop van 2016/17 verkozen.

Gomes kwam in totaal tot 78 optredens voor Barcelona en was daarin driemaal trefzeker. De Europees kampioen van 2016 speelde eerder voor Benfica. Technisch manager Marcel Brands haalde eerder al Richarlison, Digne, Mina en Bernard naar the Toffees.