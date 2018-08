Atlético maakt akkoord met Milan van minimaal vijftien miljoen officieel

Atlético Madrid heeft zich officieel versterkt met Nikola Kalinic. De Spaanse topclub maakt donderdagmiddag melding van de komst van de dertigjarige aanvaller, die naar verluidt voor een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro en maximaal twintig miljoen euro overkomt van AC Milan en een contract voor drie seizoenen heeft gesigneerd.

Kalinic, dertig jaar, werd vorig seizoen door Milan gehuurd van Fiorentina, waarna de transfer deze zomer voor 25 miljoen euro verplicht definitief werd gemaakt. Bij Milan was men echter niet overtuigd van Kalinic: de aanvaller wist in zijn debuutjaar in veertig officiële wedstrijden slechts zes goals en zes assists aan te tekenen. Daardoor stonden i Rossoneri naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek van Kalinic.

Met de komst van Kalinic, die ook de clubkleuren van Hajduk Split, NK Istra, HNK Sibenik, Blackburn Rovers en Dnipro verdedigde, heeft Atlético deze zomer nu al meer dan 120 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven. Eerder werden ook de transfers van onder meet Thomas Lemar, Rodri, Santiago Arias en Gelson Martins afgerond.

Kalinic had formeel vicewereldkampioen kunnen zijn, ware het niet dat hij in Rusland al na het eerste groepsduel werd weggestuurd door de bondscoach Zlatko Dalic. De Kroatisch international weigerde in te vallen tegen Nigeria en dat was voor Dalic reden om hem terug naar huis te sturen. Zonder Kalinic reikte Kroatië voor het eerst in de historie tot de finale van een wereldkampioenschap. Daar was Frankrijk met 4-2 een maatje te groot.