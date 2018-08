‘Ten Hag speelt met de sfeer in de selectie door hem af te serveren’

Ajax slaagde er dinsdag niet in om een 0-2 voorsprong tegen Standard Luik te verdedigen en moest door een late penalty uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers hadden het vooral in de tweede helft lastig en Erik ten Hag moest later toegeven dat zijn middenveld bij vlagen overlopen werd. Henk Spaan vindt dan ook dat de trainer tactisch gefaald heeft.

“Ook voor rust schoot het middenveld van Ajax verdedigend tekort. In de eerste twaalf minuten noteerde ik vier fouten van Lasse Schöne en in de laatste twee minuten voor rust twee keer ontstellend zwak verdedigen van Frenkie de Jong”, begint hij in zijn column in Het Parool. Spaan stelt dat Ten Hag na de 2-0 van Dusan Tadic voor een verdedigende tactiek had moeten kiezen.

“Zijn eerste wissel kwam na 73 minuten en sloeg nergens op. Waarom Zakaria Labyad? Het was het centrale middenveld dat herstructurering nodig had”, gaat hij verder. De journalist kan zich daarnaast niet vinden in de beslissing om Donny van de Beek te slachtofferen. Wat Spaan betreft, moet het juist Schöne zijn die uit de basisopstelling verdwijnt.

“Bovendien speelt de man met de sfeer in de selectie door Van de Beek zonder pardon af te serveren terwijl iedereen weet dat Schöne op dit niveau tekortschiet. Ten Hag ziet in Donny slechts een nummer 10. Die jongen speelt vanaf de C1 op 6 of 8. Wanneer grijpt Daley Blind in?”, sluit hij af. Ajax ontvangt Standard dinsdag in eigen huis voor de return en heeft dan aan een overwinning of een gelijkspel met weinig doelpunten genoeg om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken.