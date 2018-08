‘Cocu wendt zich tot recordaankoop Leicester na lang wachten op Janssen’

Fenerbahçe en Leicester City zijn dicht bij een overeenkomst over Islam Slimani, zo meldt Sky Sports donderdagmiddag. De spits, nog altijd de recordaankoop aller tijden van Leicester, kan op huurbasis de overstap maken naar Istanbul. Hij lijkt het alternatief nu de komst van Vincent Janssen moeilijker blijkt dan gedacht.

De transferwindow in Engeland sluit donderdag om 18.00 uur, maar daarna mogen spelers nog wel verkassen naar buitenlandse clubs. Zodoende kan Slimani nog transfereren naar Turkije. Daar heeft hij zelf wellicht ook oren naar, want de Algerijn komt niet voor in de plannen van trainer Claude Puel. In de tweede seizoenshelft van 2017/18 werd Slimani gestald bij Newcastle United.

Op 31 augustus 2016, de slotdag van de transfermarkt, betaalde Leicester nog dertig miljoen euro aan Sporting Portugal om Slimani over te nemen. De verwachtingen waren hooggespannen, want Slimani had een seizoen met 27 treffers in 33 duels achter de rug in Portugal. Het werd echter geen succesvol huwelijk. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 23 wedstrijden en 7 doelpunten.

in de daaropvolgende jaargang kwam Slimani twaalf keer in actie en scoorde hij eenmaal, voordat de dertigjarige spits in januari werd gestald bij Newcastle. In dienst van the Magpies bleef de teller steken op vier wedstrijden en nul treffers. Het contract van Slimani bij Leicester loopt nog drie seizoenen door. Mocht hij naar Fenerbahçe gaan, dan werkt hij onder de vleugels van Phillip Cocu.