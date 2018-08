Wolverhampton Wanderers haalt Rode Duivel weg bij ‘Dutch’ Anderlecht

Leander Dendoncker gaat per direct aan de slag bij Wolverhampton Wanderers. De promovendus uit Engeland huurt de verdediger annex middenvelder voor een jaar van Anderlecht, waarna hij definitief overkomt. Via de officiële kanalen doet Wolverhampton geen uitspraken over de transfersom, maar volgens de BBC is er 13,3 miljoen euro met de deal gemoeid.

Dendoncker behoorde deze zomer tot de WK-selectie van België en was de enige Rode Duivel die nog binnen de Belgische landsgrenzen speelde. Hij is een jeugdexponent van Anderlecht en debuteerde in 2013 voor het eerste elftal. Sindsdien kwam Dendoncker tot 125 competitieduels, waarin hij 9 keer scoorde. De 23-jarige aanwinst, die op het WK alleen speelde in de laatste groepswedstrijd tegen Engeland, tekent vermoedelijk tot medio 2022 bij Wolverhampton.

De club kondigt de komst van Dendoncker aan via de officiële clubkanalen, maar gaat in het statement wel in de fout. "After making his debut in 2013, he played on the biggest stage in the Champions League and Europa League with the Dutch side", schrijft men. Dendoncker won in dienst van het Belgische Anderlecht tweemaal de landstitel en drie keer de Belgische Supercup. Zijn contract in het Constant Vanden Stockstadion liep nog een jaar door.

De zesvoudig international, die in de winter nog voor vijftien miljoen euro naar West Ham United kon totdat de voorzitter van Anderlecht zijn veto uitsprak, is de elfde aanwinst van Wolverhampton. De Premier League-club versterkte zich voor deadline day al met Benik Afobe, Willy Boly, Léo Bonatini, Diogo Jota, Rubén Vinagre, Adama Traoré, Rui Patrício, Jonny, João Moutinho en Raúl Jiménez.