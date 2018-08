‘Arsenal meldt zich paar uur voor deadline met 100 miljoen bij Barça’

Arsenal wordt al enige tijd in verband gebracht met de komst van Ousmane Dembélé en de Londenaren lijken een paar uur voor het verstrijken van de transferdeadline in de Premier League actie te hebben ondernomen. El Confidencial meldt donderdagmiddag namelijk dat the Gunners een bod van honderd miljoen euro hebben neergelegd in het Camp Nou.

De geruchten over een aanbieding van Arsenal voor de wereldkampioen komen niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien Mundo Deportivo eerder deze week nog meldde dat de Engelsen serieus werk wilden maken van de komst van Dembélé en tot mogelijk honderd miljoen euro zouden bieden. De Fransman is na zijn overstap van Borussia Dortmund van 115 miljoen euro pas een seizoen actief voor de Catalanen, maar wist in zijn eerste jaar in Spanje nog geen onuitwisbare indruk te maken.

El Confidencial meldt er wel bij dat de kans dat Arsenal erin slaagt om Dembélé te strikken niet heel groot is. Barcelona zou alleen mee willen werken als de aanvaller zelf om een transfer vraagt en vooralsnog is niet duidelijk hoe hij tegenover een vertrek uit de Catalaanse hoofdstad staat. De tijd begint daarnaast te dringen voor Arsenal, aangezien het transferwindow in de Premier League om 18.00 op slot gaat.

Volgens hetzelfde Spaanse medium is Arsenal op deadline day ook nog bezig met de komst van Domagoj Vida en de kans dat de club van trainer Unai Emery erin slaagt om de Kroaat in te lijven lijkt groter dan de kans dat Arsenal met Dembélé aan de haal gaat. Vida wordt al enige tijd gelinkt aan een vertrek bij Besiktas en de Engelsen zouden op zoek zijn naar een kopsterke centrale verdediger, waardoor hij in het gewenste plaatje past.