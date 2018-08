Spurs kopen en verkopen helemaal niemand: ‘Dat is moeilijk te begrijpen’

Tottenham Hotspur begint met exact dezelfde spelersgroep aan de nieuwe voetbaljaargang als vorig seizoen. De nummer drie van het afgelopen Premier League-seizoen heeft geen enkele speler gekocht of verkocht. Ook in de komende uren, met de transferdeadline van 18.00 uur in het vooruitzicht, lijkt het rustig te blijven in Noord-Londen.

Tot donderdag 18.00 uur mogen Engelse clubs nog spelers kopen; daarna mag men alleen nog spelers verkopen of verhuren aan buitenlandse clubs. Vincent Janssen zou dus nog kunnen vertrekken, maar de supporters hoeven geen aankopen te verwachten. "Het wordt nu heel moeilijk, want er zijn nog maar vier uur te gaan en ik heb geen nieuws", zei trainer Mauricio Pochettino op de persconferentie, die rond 14.00 uur Nederlandse tijd plaatsvond.

"Het wordt moeilijk om iemand in vier uur vast te leggen. Ik ben blij dat het elftal bij elkaar blijft", vervolgde de oefenmeester, wiens ploeg het seizoen zaterdag opent met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. "Er zijn veel geruchten voorbijgekomen over spelers die zouden vertrekken, maar de club heeft veel moeite gedaan om de contracten van spelers als Harry Kane te verlengen."

"Natuurlijk is het voor mensen moeilijk te begrijpen dat Tottenham helemaal niemand heeft gehaald of verkocht, maar in het voetbal moet je je soms anders opstellen dan anderen", doceerde Pochettino. "We zijn blij met onze selectie. Als we ons selectie niet kunnen verbeteren, is het beter om de spelers bij elkaar te houden. We hebben veel geloof in onze ploeg." Volgens de Argentijn kan de kersverse wereldkampioen Hugo Lloris voor een winning mentality zorgen bij Tottenham. "Hij heeft de trofee omhoog mogen houden. Dat is een fantastische ervaring om mee te nemen naar de club. Ik twijfel er niet aan dat we een competitief elftal hebben, met of zonder aankopen."