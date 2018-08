‘Wanhopige’ Mourinho loopt op slotdag blauwtje bij Atlético Madrid

Diego Godín komt op de slotdag van de Engelse transferwindow niet naar Manchester United, zo meldt Sky Sports. De Premier League-club deed donderdag een poging om Godín over te nemen van Atlético Madrid, maar de verdediger heeft vriendelijk bedankt voor de interesse. Hij geeft de voorkeur aan minstens een extra seizoen in LaLiga.

Eerder deze zomer liep Manchester United al een blauwtje bij Godín, maar José Mourinho keerde donderdag toch terug bij de Uruguayaan. De 'wanhopige' trainer kreeg echter de horen dat Godín een nieuw contract met Atlético is overeengekomen. De routinier lag nog maar een seizoen vast, maar kan nu bijtekenen in het Wanda Metropolitano. Onbekend is of zijn transferclausule ook omhoog gaat; op dit moment is Godín nog voor twintig miljoen euro op te halen.

Op Old Trafford kon de 32-jarige mandekker een salaris van negen miljoen euro opstrijken. Mourinho hoopte hem nog op tijd vast te leggen voor de wedstrijd tegen Leicester City van vrijdag, maar lijkt het te moeten stellen met de spelers die hij nu tot zijn beschikking heeft. Eerder op de donderdag, tijdens de persconferentie voorafgaand aan de seizoensouverture, liet de Portugees al blijken dat hij geen nieuwe spelers verwacht op deadline day.

"Ik heb er geen vertrouwen in", zei Mourinho over de komst van eventuele aankopen. "De transfermarkt sluit vandaag, dus ik moet stoppen met nadenken over de transfermarkt. Ik moet me richten op de spelers die ik heb. Volgens de informatie die ik heb, zullen er vandaag geen transfers meer plaatsvinden bij Manchester United." Manchester United werd ook in verband gebracht met verdedigers als Harry Maguire, Toby Alderweireld, Jérôme Boateng en Kurt Zouma.