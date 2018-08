‘Natuurlijk heeft mijn zelfvertrouwen een deukje opgelopen bij Roda JC’

Hidde Jurjus gaat het nieuwe seizoen in als eerste keeper van De Graafschap. De huurling van PSV won de concurrentiestrijd van Agil Etemadi en begint zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in de basis. Jurjus hoopt in Doetinchem de bittere nasmaak van het afgelopen seizoen weg te spoelen: in dienst van Roda JC Kerkrade degradeerde hij en kreeg de doelman veel kritiek te verduren.

In gesprek met De Gelderlander erkent Jurjus dat zijn zelfvertrouwen 'natuurlijk' een deukje opliep in Kerkrade. De 24-jarige sluitpost werd door PSV gestald bij Roda JC en stond het hele seizoen onder de lat. "Ik heb in de slotfase van het seizoen drie dure fouten gemaakt en veel kritiek over me heen gehad", blikt Jurjus terug. "Zulke momenten blijven hangen bij het publiek en in de media, terwijl ik daarvoor genoeg goede wedstrijden heb gespeeld."

Jurjus probeert 'positief te blijven', geeft hij aan. Relativeren helpt daarbij. "Ik zag deze week nog beelden van de ketsers van Loris Karius in de Champions League-finale, dat is een veel hoger podium dan de Eredivisie. Dan valt alle kritiek in mijn geval nog wel mee.’’ Nu richt Jurjus zich op het nieuwe seizoen. "Ik was ontzettend blij toen ik maandag te horen kreeg dat ik tegen Feyenoord zou gaan spelen. De trainer vond dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid."