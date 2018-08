Feyenoord slachtoffer van ‘truc’: ‘Goed voetballen is bijna onmogelijk’

Feyenoord speelt donderdagavond de eerste wedstrijd tegen AS Trencín in het kader van de derde voorronde van de Europa League. Matús Bero, die de jeugdopleiding van de club uit Slowakije doorliep, geeft zijn voormalig ploeg een kans tegen de Rotterdammers, zo blijkt uit een gesprek van de 22-jarige Bero met Voetbal International.

“Trencín is niet makkelijk. Het is een kleine club, dus misschien denkt Feyenoord er wel makkelijk over. (…) Maar denk niet dat wij... uhh, ik bedoel zij, zich iets aan gaan trekken van de tegenstander. Trencín valt vanaf de eerste seconde aan. Dat wordt zeker niet makkelijk voor Feyenoord”, zegt de middenvelder van Vitesse, die deze zomer overkwam van Trabzonspor.

Ton Caanen is na zijn vertrek bij Roda JC Kerkrade trainer geworden bij het Slowaakse FK Senica en hij vindt dat het zogenaamde afjagen van Trencín wel meevalt. “Ik denk dat als Feyenoord er zelf gewoon bovenop zit en die jongens niet laat voetballen, het met drie punten naar huis kan. Trencín heeft inderdaad wel een huisstijl van aanvallen en verzorgd voetbal, maar het zijn veel jongens van het niveau top-Eerste Divisie. De grootste tegenstander van Feyenoord is het veld. Natuurlijk is dat een truc van Trencín."

Feyenoord speelt namelijk op het kunstgrasveld van MSK Zilina, omdat het stadion van Trencín niet voldoet. “Dus moeten ze nu uitwijken. Dan is het wel héél toevallig dat ze zelf op gras spelen en nu dit veld kiezen. Dat hebben ze daar bewust gekozen. (…) Als Feyenoord daar denkt rustig lekker te gaan ballen, hoef ik niet uit te leggen dat je het dan ook tegen een mindere tegenstander moeilijk kunt krijgen. Laat staan als de ondergrond ook nog zo slecht is. Op die mat is goed voetballen bijna onmogelijk.”