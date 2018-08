‘Ik heb hem gezien bij Ajax, hij gaat tweeduizend kilometer per uur’

AS Roma betaalde deze zomer minimaal 17,25 miljoen euro voor Justin Kluivert, die zich tot medio 2023 heeft verbonden aan de Italiaanse topclub. Trainer Eusebio di Francesco gaf recent aan dat de voormalig Ajacied de tijd wordt gegund om zich aan te passen, maar dat hij ook onder de indruk was van het talent van Kluivert. Christian Vieri is eveneens lovend.

De voormalig spits van de nationale ploeg van Italië stelt dat Roma veel goede aankopen heeft gedaan deze zomer. Ook de komst van Kluivert juicht Vieri toe. “Roma heeft belangrijke aankopen gedaan, hij heeft veel talent gehaald”, stelt Vieri in gesprek met La Gazzetta dello Sport vast. “Ik ben ook blij met de transfer van Kluivert. Een paar maanden geleden vertelde Patrick (Kluivert, vader, red.) al over de mogelijkheid om zijn zoon naar Italië te brengen.”

De 45-jarige Vieri is onder de indruk van de kwaliteiten van de negentienjarige aanvaller. “Ik heb hem gezien bij Ajax, hij gaat tweeduizend kilometer per uur. Hij is erg snel, heeft kwaliteit en gaat veel plezier beleven hier. Monchi (technisch directeur van AS Roma, red.) heeft er goed aan gedaan om hem te halen. Mijn felicitaties aan hem”, aldus Vieri.

De kans is aanwezig dat Kluivert komend seizoen minder aan spelen toe gaat komen dan hij aanvankelijk had gehoopt. Di Francesco zei in gesprek met verschillende Italiaanse media dat Kluivert, net als enkele andere aankopen, moest wennen: “Neem bijvoorbeeld Kluivert, die erg getalenteerd is, maar duidelijk tijd nodig heeft om zich aan te passen aan het nieuwe systeem en de nieuwe omgeving.”