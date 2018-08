Bedragen ‘ridicuul hoog’ na megatransfer: ‘Kijk maar naar Virgil van Dijk’

De transfers van Alisson Becker en Kepa Arrizabalaga hebben ervoor gezorgd dat het record van duurste doelman aller tijden twee keer is verbroken deze zomer. Laatstgenoemde keeper heeft voor tachtig miljoen euro de overstap van Athletic Club naar Chelsea gemaakt. Kasper Schmeichel, doelman van Leicester City, ziet de transfermarkt exploderen.

“Ik vind dat de transfersommen ridicuul hoog zijn”, zegt de Deens international in gesprek met ESPN. “Het was slechts een kwestie van tijd voordat ook doelmannen zo duur zouden worden, want een goede doelman kan het verschil zijn tussen het wel of niet winnen van de competitie. Dat is de markt op dit moment”, aldus Schmeichel, die wijst naar de transfer van Neymar vorig jaar zomer.

De Braziliaanse aanvaller stapte voor 222 miljoen euro over van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Een transfer met gigantische gevolgen, concludeert Schmeichel. “De transfer van Neymar is een keerpunt, in alles. Prijzen flippen de pan uit. Kijk maar naar Virgil van Dijk, die in januari voor 78 miljoen euro is gehaald door Liverpool. De prijzen zijn echt flink omhoog gegaan.”

De Deense sluitpost verwacht dat Alisson het goed gaat doen bij de Engelse topclub. “Alisson is een doelman van wereldklasse, van wat ik heb gezien. Hij heeft het geweldig gedaan bij AS Roma, maar ook voor Brazilië. Dat je de voorkeur krijgt boven een doelman als Ederson (keeper van Manchester City, red.): dat zegt veel”, besluit Schmeichel.