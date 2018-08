Smolov transfereert voor negen miljoen en gaat Champions League in

Fydor Smolov gaat de Champions League in. De 28-jarige spits heeft zich donderdag verbonden aan Lokomotiv Moskou, zo maakt de Russische landskampioen wereldkundig via de eigen sociale kanalen. Smolov, in de seizoenen 2015/16 en 2016/17 topscorer van de Russische Premjer Liga, komt over van FC Krasnodar. Volgens het Russische Sport-Express bedraagt de transfersom circa negen miljoen euro.

Smolov speelde sinds de zomer van 2015 voor Krasnodar en groeide daar uit tot een ware goalgetter. In 75 competitiewedstrijden kwam de aanvaller tot 53 treffers, terwijl hij daarvoor niet bekend stond als een productieve spits. Tussen 2007 en 2015 stond Smolov onder contract bij Dynamo Moskou, waarvoor hij tot 3 doelpunten in 68 duels kwam. De club verhuurde Smolov in 2010 nog een halfjaar aan Feyenoord. In de Eredivisie noteerde hij een doelpunt in elf optredens.

In Moskou behoudt Smolov hetzelfde salaris als hij verdiende in Krasnodar: 3,1 miljoen euro per jaar. Hij tekent naar verwachting een contract voor vier seizoenen, al heeft Lokomotiv dat nog niet bevestigd. De landskampioen heeft enkel een video gepubliceerd ter aankondiging van de komst van de ex-Feyenoorder. De transfersom van negen miljoen euro wordt naar verluidt in drie termijnen betaald door Lokomotiv. Men werd ook in verband gebracht met Carlos Bacca van AC Milan, maar lijkt Smolov de voorkeur te hebben gegeven.

Afgelopen zomer maakte de international deel uit van de WK-selectie van Rusland. Hij kwam in alle vijf wedstrijden op actie, maar scoorde niet voor de ploeg die reikte tot de kwartfinales op het toernooi in eigen land. In totaal was Smolov goed voor 12 doelpunten in 37 interlands. Zijn contract bij Krasnodar liep nog vier seizoenen door.