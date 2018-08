Transfersoap begeerde Veerman ten einde met krabbel bij cultclub

Henk Veerman zet zijn voetbalcarrière voort bij FC St. Pauli, zo meldt sc Heerenveen donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller zette donderdag zijn handtekening onder een contract dat hem de komende drie jaar aan de Duitse club verbindt. Naar verluidt ontvangt Heerenveen enkele tonnen van de Duitsers.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij dat de transfer is afgerond, zo meldt hij via de site van Heerenveen: ''Iedereen weet dat Henk door meerdere clubs werd begeerd. Uiteindelijk zijn we met FC St. Pauli tot overeenstemming gekomen. Wij willen Henk bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij deze mooie cultclub in Duitsland en in zijn verdere carrière."

Veerman kwam in 2015 over van FC Volendam en in 95 competitiewedstrijden voor de Friezen wist de aanvaller 17 keer te scoren. Verschillende clubs in de Eredivisie wilden de aanvaller graag inlijven, zoals FC Emmen en ADO Den Haag. Eerstgenoemde club kon de gevraagde transfersom echter niet ophoesten en haakte af. ADO was lange tijd aan het onderhandelen, maar van een deal kwam het niet.

“Het duurt ons allemaal te lang”, zo verklaarde technisch manager Jeffrey van As op de site van ADO. “We hadden Veerman graag als opvolger van Björn Johnsen vastgelegd, maar dan moet de liefde wel van twee kanten komen. Wij hebben lang en vooral vaak met Henk en Heerenveen gesproken en hebben uiteindelijk een maximale financiële inspanning gedaan om hem naar ADO Den Haag te halen.”