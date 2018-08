Leicester City slaat weer toe en betaalt 14,5 miljoen: ‘De ambities zijn enorm’

Filip Benkovic is speler van Leicester City. De Premier League-club meldt donderdag via de officiële kanalen dat de 21-jarige verdediger overkomt van Dynamo Zagreb. Naar verluidt betalen the Foxes 14,5 miljoen euro voor de jeugdinternational van Kroatië. Benkovic heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract.

Benkovic is de zesde aanwinst voor Leicester City deze zomer, na Ricardo Pereira, Jonny Evans, James Maddison, Danny Ward en Rachid Ghezzal. Benkovic, die op de site van Leicester City wordt omschreven als ‘een van de meest veelbelovende verdedigers in Europa’, speelde vorig seizoen dertig wedstrijden voor Dynamo Zagreb, waarin hij vier keer scoorde.

“Ik zal mijn ziel en zaligheid geven voor deze club, de fans, aan iedereen. Hopelijk gaan we een goed eindresultaat boeken dit seizoen. De ambities van Leicester City zijn enorm. Ik houd van de club en ik denk dat dit een goede stap voor mij is, aangezien ik op een hoger niveau ga spelen. Ik ben enorm blij om hier te zijn”, laat Benkovic op de site van zijn nieuwe werkgever weten.

Claude Puel, manager van de Engelse club, is eveneens verheugd dat de langverwachte transfer afgerond is: “Filip is een veelbelovende jonge speler die bij Leicester City zich nog verder kan ontwikkelen. Hij heeft de afgelopen drie jaar veel betekend voor Dynamo Zagreb en heeft Europees voetbal gespeeld. Ik ben zeer content om hem hier te hebben”, besluit Puel.