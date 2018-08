Arsenal incasseert miljoenen met verkoop aan stadsgenoot

Lucas Pérez is speler van West Ham United. De 29-jarige aanvaller komt over van Arsenal, waar de Spanjaard geen potten kon breken. Naar verluidt betaalt de club van manager Manuel Pellegrini 5,5 miljoen euro aan the Gunners, waar Pérez nog tot de zomer van 2020 vastlag. De ervaren spits heeft een driejarig contract getekend bij the Hammers.

Arsenal betaalde medio 2016 veertien miljoen euro aan Deportivo La Coruña om de aanvaller in te lijven. In zijn debuutseizoen in Engeland kon Pérez niet imponeren, met 7 goals en 5 assists in 21 wedstrijden. Arsenal besloot vervolgens om hem tijdelijk terug te laten keren naar Deportivo en nu heeft de Premier League-club Pérez definitief van de hand gedaan.

Verschillende clubs toonden de afgelopen periode interesse in Pérez, waaronder enkele clubs in Italië, zoals Lazio en Fiorentina. Laatstgenoemde zou zelfs al een volledig akkoord hebben bereikt, maar dit is dus niet het geval. West Ham versterkte zich eerder deze zomer al met onder anderen Lukasz Fabianski, Issa Diop, Jack Wilshere en Andriy Yarmolenko.

“Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn en dat ik me kan voegen bij deze historische club”, laat Pérez donderdagochtend weten op de site van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben blij dat West Ham mij de kans biedt om in de Premier League actief te blijven. West Ham heeft geweldige fans en een geweldig stadion, dus om hier te tekenen, doet mij zeer veel deugd.”