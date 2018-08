Sjoerd Ars tekent contract als technisch manager in de Eredivisie

Sjoerd Ars treedt toe tot het 'technisch hart' van Fortuna Sittard. De promovendus maakt donderdagochtend bekend dat Ars is aangesteld als technisch manager. Vanuit die functie zal hij technisch directeur Mustafa Aztopal 'zowel beleidsmatig als operationeel' gaan ondersteunen. Ars hing zijn voetbalschoenen na afloop van het afgelopen seizoen aan de wilgen.

De oud-aanvaller keert zodoende terug in Sittard: in januari 2017 legden de Limburgers hem al vast, waarna hij elf duels speelde en vervolgens een seizoen werd verhuurd aan De Graafschap. 'Het ondersteunen van het eerste elftal, het scouten van jonge spelers en het leggen van contacten en onderhandelen met potentiële nieuwe spelers' zullen tot de meest zichtbare taken van Ars behoren. "Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen en de kans die ik bij deze mooie club krijg", vertelt de oud-spits van onder meer Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, NEC en NAC Breda.

Voorzitter Isitan Gün stipt aan dat Ars een 'prachtige carrière' achter de rug heeft in Nederland en in het buitenland; het jeugdproduct voor Feyenoord speelde ook voor het Hongaarse Szombathelyi Haladás, het Bulgaarse Levski Sofia, het Chinese Tianjin Teda en Karsiyaka en Konyaspor in Turkije. "In de voetbalwereld kent iedereen hem en hij heeft een goede naam opgebouwd", aldus Gün. "Dat hebben we zelf mogen ervaren, maar we hoorden het ook vanuit verschillende kanten. Zijn kennis en ervaring van het Nederlandse voetbal zijn voor ons van onschatbare waarde."

Eind juni maakte De Treffers bekend dat Ars zijn loopbaan daar voortzet, in de Tweede Divisie. Gedurende zijn profloopbaan speelde Ars 445 competitiewedstrijden, waarin hij 204 keer scoorde. Afgelopen seizoen dwong hij met De Graafschap promotie af naar de Eredivisie. Daarmee was de cirkel rond voor de Terborgenaar, die in 2003 zijn profdebuut maakte in dienst van de Superboeren.