‘Ik denk dat Ajax stiekem hoopt dat Hakim Ziyech nog weggaat’

Arnold Bruggink denkt dat de clubleiding van Ajax niet zou treuren om een vertrek van Hakim Ziyech. De middenvelder sprak na het vorige seizoen zijn vertrekwens uit, maar daags voor de start van de Eredivisie speelt hij nog altijd in Amsterdam. Wel raakte Ziyech zijn rugnummer 10 kwijt aan Dusan Tadic, die als een van de grote aankopen is binnengehaald.

"Ik denk dat Ajax stiekem hoopt dat hij nog weggaat", vertelt analist Bruggink aan FOX Sports. "Anders krijgen ze te veel mannetjes in de kleedkamer. Je moet niet te veel haantjes in een spelersgroep hebben, want dat gaat energie kosten die beter voor andere dingen gebruikt kan worden. Tadic en hij zijn natuurlijk twee bepalende voetballers, die veel voor het zeggen willen hebben, op en naast het veld. Je ziet nu al dat gedoe over het rugnummer tien."

Volgens Bruggink zou een vertrek van Ziyech 'sommige situaties' kunnen voorkomen bij Ajax. "Denk alleen maar aan vrije trappen die genomen moeten worden. Zoiets gaat uiteindelijk niet werken." Trainer Erik ten Hag erkende maandag dat de 'rugnummer-affaire' een vervelende kwestie is. Ajax had het rugnummer beloofd aan Tadic en verwachtte een vertrek van Ziyech. "Hakim heeft daarbij wel aangegeven dat hij het ideale plaatje moet vinden, anders blijft hij gewoon."