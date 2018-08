Achttienvoudig Oranje-international Maduro stopt: ‘Ajax gaf mij leven’

Hedwiges Maduro stopt per direct als profvoetballer. De 33-jarige Almeerder maakt die beslissing donderdag bekend via sociale media. Maduro, achttienvoudig international van Oranje, kwam vorig seizoen uit voor Omonia Nicosia op Cyprus. Dat is zijn laatste avontuur als prof geweest; binnenkort maakt Maduro bekend hoe zijn toekomst eruitziet.

Maduro is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2004 en 2007 voor het eerste elftal: hij kwam tot zeventig competitieduels. De verdediger annex middenvelder stapte in januari 2008 over naar Valencia, waar hij vier seizoenen bleef en waarvoor hij 76 keer in actie kwam. Via Sevilla en PAOK Saloniki keerde hij in 2015 bij FC Groningen terug in de Eredivisie. Na twee seizoenen stapte hij over naar Omonia Nicosia.

"Als klein kind droomde ik ervan om voetballer te worden en te spelen bij de beste clubs ter wereld", vertelt Maduro in een afscheidsvideo op sociale media. "Ik wilde mijn land trots maken op EK's en WK's. Toen ik besefte dat ik die kans had, wist ik dat ik er volledig voor moest leven. Ajax gaf mij het leven als professional en bij Valencia werd ik een man. Ik had de eer om international te worden, het EK Onder-21 te winnen en te spelen voor Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Ik voel me bevoorrecht als voetballer en als mens."

Maduro spreekt een dankwoord uit voor zijn 'familie, trainers, teamgenoten, de clubartsen en iedereen die in mij geloofde'. "Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik ben. Ik wil jullie daarvoor bedanken, nu ik heb besloten om mijn carrière als voetballer te beëindigen. Binnenkort onthul ik welke avonturen er voor mij te wachten staan", vertelt hij. In een statement van zijn management Juzzt Football voegt Maduro toe: "Het enige wat ik hierover kan zeggen is dat ik op zeer korte termijn van mij laat horen en de voetbalwereld nog niet van mij af is."

Er waren opties om zijn carrière te verlengen, maar Maduro was er al vrij snel uit. "Ik ben een persoon die keuzes maakt op gevoel. In het laatste seizoen voor Omonia Nicosia putte ik uiteindelijk meer voldoening uit het coachen van mijn teamgenoten, dan uit mijn eigen spel. Dat was voor mij een duidelijk signaal", aldus de oud-international, die meedeed aan onder meer het WK 2006. "Mijn hoogtepunt? Debuteren voor Oranje onder leiding van Marco van Basten tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Roemenië in 2005. Dit is niet voor iedereen weggelegd."