Man City troeft andere Europese topclubs af en haalt begeerd toptalent

Daniel Arzani is speler van Manchester City, zo meldt de Engelse topclub donderdagochtend via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler komt over van Melbourne City. Naar verwachting wordt de international van Australië meteen voor twee seizoenen uitgeleend aan Celtic, dat zeer geïnteresseerd is.

De Engelse topclub meldt dat in de komende dagen een pad voor Arzani wordt uitgestippeld. De transfer van het Australische toptalent komt niet uit de lucht vallen, want verschillende Engelse media meldden dat de jongeling zou tekenen in Manchester. The Citizens steken verschillende clubs de loef af met de transfer van Arzani.

Europese topclubs als Manchester United en Juventus hadden hem in het vizier, terwijl hij ook in verband werd gebracht met een overstap naar Nederland. Ajax en PSV dachten naar verluidt aan Arzani, die bij de nationale ploeg van Australië nog samenwerkte met Mark van Bommel, bij Australië assistent van bondscoach Bert van Marwijk en tegenwoordig trainer van de Eindhovense club.

Arzani geldt als een van de grootste talenten die Australië in de recente jaren heeft voortgebracht, aldus City op de clubsite. De groeibriljant werd door Van Marwijk meegenomen naar het WK in Rusland en was zodoende de jongste speler op het mondiale eindtoernooi. Het is onbekend voor hoe lang de vijfvoudig A-international zich heeft verbonden aan City.