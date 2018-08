Lof voor ‘professor’ van Ajax: ‘Een lach van suprematie: waarom wissel jij mij?’

Carel Eiting is de laatste weken veelvuldig in de basisopstelling van Ajax terug te vinden. De twintigjarige middenvelder wordt door zijn ploeggenoten wel eens 'de professor' genoemd, onder meer vanwege zijn VWO-opleiding. Henk Spaan zegt in gesprek met de NOS dat hij graag observeert hoe Eiting zich op en rond het veld gedraagt.

“Er zijn voorbeelden van voetballers die slimmer zijn dan de trainer en dat gaat niet altijd goed. Ik zie maar één valkuil voor een spoedige en goede ontwikkeling bij Ajax en dat is als Eiting de trainer in de gaten krijgt”, aldus Spaan, die een voorbeeld geeft uit de uitwedstrijd tegen Sturm Graz (1-3) in de tweede voorronde van de Champions League.

“Toen hij gewisseld werd tegen Sturm Graz ging hij met een lach van het veld. Het was een lach van suprematie. Zo van: Waarom wissel jij mij? Ik speel toch goed? Dat is wat ik zag." Spaan, die de ontwikkeling van Eiting al langere tijd volgt, is lovend over het spel van de middenvelder. Bij Jong Ajax wist Eiting zijn stempel ook al te drukken, aldus Spaan.

“In Jong Ajax speelde hij vaak met Donny van de Beek en Abdelhak Nouri. Hij viel niet uit de toon bij deze spelers, die allebei een jaar ouder zijn. Dat zegt wel wat", zegt de columnist van Het Parool. "Ik vind Eiting en Van de Beek veel beter dan Lasse Schöne en ik begrijp ook niet waarom Schöne nog wordt opgesteld door Erik ten Hag."