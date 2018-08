Bayern München verlangt vijftig miljoen euro van PSG

Wolverhampton Wanderers staat op het punt om Leander Dendoncker over te nemen van Anderlecht. De Belgisch international komt vlak voor de transferdeadline voor circa 13,3 miljoen euro naar Engeland. (BBC)

Tottenham Hotspur en Schalke 04 voeren gesprekken over een mogelijke transfer van Danny Rose. De door blessures geplaagde linksback zou op huurbasis kunnen vertrekken naar de Bundesliga. (Sky Sports)

Bayern München verlangt vijftig miljoen euro voor de verdediger, maar de Franse topclub zit met de regelgeving inzake Financial Fair Play.