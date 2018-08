‘Ik wil net zo graag bij Real Madrid vertrekken als dat ik dood wil’

Keylor Navas was de afgelopen seizoenen de eerste keus onder de lat bij Real Madrid en met de Costa Ricaan op het doel werden onder meer een landstitel en driemaal op rij de Champions League gewonnen. De Koninklijke verzekerde zich woensdag echter voor veertig miljoen euro van de komst van Thibaut Courtois, waardoor de toekomst van de 83-voudig international plots onzeker is.

De Rode Duivel lijkt namelijk gehaald als de nieuwe eerste keeper, waardoor er voor Navas slechts een plek op de bank rest. De doelman lijkt in ieder geval niet van plan om zich door Courtois uit het Santiago Bernabéu te laten verdrijven: “Natuurlijk heb ik geen plannen om te vertrekken. En dit zeg ik met overtuiging: ik wil net zo graag bij Real Madrid vertrekken als dat ik dood wil”, was hij duidelijk bij Onda Cera.

Navas staat nog twee seizoenen onder contract bij Real Madrid en is op dit moment een van de vijf doelmannen in de selectie van de Spaanse grootmacht. Trainer Julen Lopetegui heeft immers naast Courtois ook nog de beschikking over Kiko Casilla en Luca Zidane, terwijl de negentienjarige Andriy Lunin eerder deze zomer werd overgenomen van Zorya Luhansk.

Als Navas deze zomer wel bij Real Madrid vertrekt, komt hij in een rijtje met onder meer Cristiano Ronaldo en de aan respectievelijk Chelsea en Borussia Dortmund verhuurde Mateo Kovacic en Achraf Hakimi, die deze zomer de Champions League-winnaar allen verlieten. Daartegenover staat de komst van spelers als Courtois, Lunin, Álvaro Odriozola en de vorig jaar al aangetrokken Vinícius Júnior.