Gullit twijfelt: ‘Dus gaan ze het nu dan wel doen? Gaan deze spelers leveren?’

De start van het nieuwe Premier League-seizoen staat voor de deur en Ruud Gullit verwacht een spannende strijd bovenin de ranglijst. De voormalig manager van onder meer Chelsea en Newcastle United zegt tegenover de BBC dat volgens hem Liverpool de beste kans maakt op de landstitel, mede vanwege de inkopen die door the Reds zijn gedaan.

“Manchester City zal weer in de top actief zijn, maar mijn keuze valt op Liverpool. Ze zijn een kanshebber, niet alleen vanwege hun spel en hoe ze wedstrijden controleren, maar ze willen ook entertainen en aanvallen: ze spelen op de juiste manier”, stelt Gullit. De voormalig assistent-bondscoach van Oranje voorziet een lastig seizoen voor Manchester United.

“United had vorig seizoen al de spelers in huis om het City lastig te maken, maar ze konden het niet. Dus gaan ze het nu dan wel doen? Gaan deze spelers leveren? Je moet jezelf afvragen waarom zoveel spelers minder presteren.” Gullit weet nog niet wat hij van Chelsea moet vinden. De Nederlander is op de hoogte van de geruchten rond een vertrek van sterspeler Eden Hazard.

“Spelers willen prijzen winnen, je weet dat je carrière van korte duur is. Hazard is naar Chelsea gekomen om te winnen, niet alleen om goed te spelen en veel geld te verdienen. Hij wil nog steeds prijzen winnen, nu ook grote prijzen. Chelsea moet die mogelijkheid voor hem bieden. Als Chelsea dat niet lukt, kan je hem niets kwalijk nemen als hij wil vertrekken.”