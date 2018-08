‘Barcelona heeft akkoord met Ajax bij mislopen groepsfase CL’

Barcelona aast al wekenlang op de diensten van Frenkie de Jong en de Spaanse sportkranten berichten veelvuldig over de jongeling van Ajax. Sport komt donderdag met het nieuws dat Barcelona een bepaald soort akkoord heeft bereikt met de Amsterdamse club over een overgang van de 21-jarige middenvelder.

Mocht Ajax zich niet kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, dan treedt dit akkoord in werking en kan De Jong overstappen naar de Catalaanse grootmacht. Ajax moet in de derde voorronde van het miljardenbal nog zien af te rekenen met Standard Luik. Bij een positief resultaat wacht in de laatste voorronde een dubbele confrontatie met Dynamo Kiev of Slavia Praag.

Als Ajax zich wél weet te kwalificeren voor de groepsfase van het Europese toernooi, dan gaat Barcelona zich in een later stadium weer in Amsterdam melden, waarschijnlijk volgend jaar zomer. De geruchten rond een vertrek van De Jong spelen al weken; Voetbal International meldde woensdag dat Ajax een bod van vijftig miljoen op het talent van tafel heeft geveegd.

De Jong zelf zei onlangs dat hij wel een beetje klaar was met alle berichten vanuit Spanje: “Op dit moment kan ik daar heel weinig over zeggen. Er is natuurlijk wel interesse, dat heeft iedereen wel door. Maar zoals ik al zei, ik ben gewoon speler van Ajax. Of ik er genoeg van heb? Nee, ze mogen schrijven wat ze willen. In het begin vond ik het wel grappig dat ik in Spanje op een voorpagina stond, maar nu heb ik niet meer zoiets als: wat leuk", aldus De Jong, die nog tot medio 2022 vastligt in Amsterdam.