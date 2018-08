‘Ik ben er trots op dat Van Persie zulke woorden over mij heeft uitgesproken’

Feyenoord kent donderdagavond als de Europa League-voorrondewedstrijd tegen AS Trencín op het programma staat de nodige personele problemen, waaronder het ontbreken van Robin van Persie. De aanvoerder lijkt in de punt van de aanval te worden vervangen door de pas negentienjarige Dylan Vente, die zijn gebrek aan ervaring niet als een probleem beschouwt.

“Als je steeds meer dingen meemaakt bij Feyenoord, ga je aan alles wennen. Als de trainer me opstelt, sta ik er”, vertelt hij aan De Telegraaf. Vente rammelde het afgelopen seizoen al voorzichtig aan de poort bij Feyenoord en dat leverde hem complimenten op van Van Persie. De routinier vertelde eerder dat hij zeer te spreken is over de profmentaliteit van Vente, geniet van zijn leergierigheid en denkt dat hij door zijn specifieke kwaliteiten nog heel ver kan komen.

“Ik ben er trots op dat hij zulke woorden over mij heeft uitgesproken. Het is zo goed om zo’n speler als Robin in je team te hebben. Of ik bezwaar heb gemaakt bij de keuze om hem aanvoerder te maken? Nee, joh! Ik zou niet durven. Hij is hartstikke goed als leider”, reageert de jongeling op die woorden. Vente kijkt op zijn beurt graag naar Van Persie en probeert op het trainingsveld zoveel mogelijk van de 102-voudig Oranje-international op te steken.

“Ik vraag ook gewoon dingen aan hem, hoor. Van de week schoot hij op de training van buiten de zestien meter een bal binnen, dat was ongelooflijk. Op zo’n moment vraag ik aan hem: doe je dat nou op gevoel of is dat puur je techniek?”, herinnert Vente zich. “Robin zei dat het op gevoel was. Dat vind ik dan wel bijzonder.” Voor het talent zijn dat de dingen die hij nog moet leren en hij geeft aan dat hij alles met Van Persie kan bespreken: “Hij is heel laagdrempelig voor iedereen.”