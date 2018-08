Mourinho gaat op ‘deadline day’ voor Chelsea-verdediger

Sergio Rico is komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid te bewonderen in de Premier League. Promovendus Fulham gaat de doelman voor één seizoen huren van Sevilla. (Cadena SER)

Barcelona lijkt Marlon komend seizoen te stallen in de Premier League. Newcatle United wil namelijk een huursom van twee miljoen euro betalen voor de Braziliaanse verdediger. (Sport)

De trainer kent de Franse verdediger, die ook in beeld is bij Everton, nog van hun gezamenlijke tijd in Londen.