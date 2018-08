Chelsea rondt komst duurste doelman aller tijden af: ‘Het was een optelsom’

Athletic Club maakte eerder op de woensdag al melding van het lichten van de transferclausule van Kepa Arrizabalaga en Chelsea heeft ’s avonds laat via de officiële kanalen eveneens de komst van de 23-jarige doelman bevestigd. De Spanjaard, die voor tachtig miljoen euro de overstap maakt en zo de duurste keeper aller tijden wordt, kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur.

“Het was een belangrijke beslissing voor mij, zowel voor mijn carrière als voor mijn privéleven. Veel zaken trokken mij aan bij Chelsea: alle prijzen die de club heeft gewonnen, de andere spelers, de stad, de Premier League. Het is een optelsom van dingen en ik ben erg blij dat Chelsea besloten heeft mij te vertrouwen en binnen te halen”, legt hij uit.

Directeur Marina Granovskaia verwelkomde de nieuwe aanwinst en geeft aan dat Chelsea niet over één nacht ijs is gegaan in de zoektocht naar de vervanger van de naar Real Madrid vertrokken Thibaut Courtois: “We bewonderen Kepa’s talent al langere tijd en we zijn erg blij met zijn komst. Hij heeft zijn fantastische kwaliteiten en consistentie al gedemonstreerd en zal een belangrijk onderdeel zijn van de successen die Chelsea in de aankomende jaren zal vieren.”

“Zijn contract voor de lange termijn weerspiegelt het vertrouwen dat wij in hem hebben en we kijken met een enorm gevoel van optimisme uit naar de aankomende seizoenen”, vertelt zij. Kepa heeft zijn handtekening gezet onder een zevenjarig contract en is de vierde nieuwe aanwinst van Chelsea voor het aankomende seizoen. The Blues verzekerden zich eerder al van de diensten van Jorginho en de ervaren doelman Robert Green en rondden woensdag ook de komst van de van Real Madrid gehuurde Mateo Kovacic af.