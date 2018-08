‘Als ik geen club vind, begin ik schildersbedrijfje en word ik zzp’er’

Onder meer Julian Jenner en Demy de Zeeuw probeerden in het verleden al eens een nieuwe club te vinden via LinkedIn en deze zomer mag ook de naam van Theo Zwarthoed worden toegevoegd aan het lijstje met spelers die via de netwerksite een nieuw avontuur proberen aan te gaan. De onlangs bij Excelsior vertrokken doelman heeft een advertentie geplaatst in de hoop zo snel mogelijk ergens aan de slag te kunnen.

De 35-jarige sluitpost omschrijft zichzelf op LinkedIn als ‘zowel lichamelijk als geestelijk topfit en enorm gemotiveerd’. Het idee om het over deze boeg te gooien, deed Zwarthoed bij iemand anders op: “Het was een tip van een goede vriend van me, de teammanager van Willem II. Hij vroeg me: sta je eigenlijk al op LinkedIn? Dat werkt gewoon. Probeer het eens”, legt hij uit aan RTL Z.

De oproep op LinkedIn leverde Zwarthoed meteen al een flink aantal reacties op, waarvan ‘een stuk of tien serieuze contacten’, zo vertelt hij. De zaakwaarnemer van de doelman is daarnaast ook druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe club: “Maar er leiden meer wegen naar Rome. Dus ik probeer het gewoon.” Een aanbieding van een Cypriotische club werd door de keeper, die vader is van drie jonge kinderen, vanwege zijn gezinssituatie afgewezen.

Als het Zwarthoed, die aangeeft dat een buitenlandse club het meest voor de hand ligt, niet lukt om een nieuwe club te vinden, heeft hij ook al een plan-B opgesteld: “Ik ben van origine schilder van beroep, dat wil ik dan weer oppakken. Als het niet lukt begin ik een eigen schildersbedrijfje en word ik zzp'er. Ik heb veel connecties in Volendam, waar ik vandaan kom. Dus zo is het gemakkelijk om aan werk te komen.”