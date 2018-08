De Jong kan niet lachen om Bijlow: ‘Achter iemands rug, dat hoeft van mij niet’

Justin Bijlow kreeg afgelopen weekend de lachers op zijn hand na de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De doelman van de Rotterdammers reageerde in beeld op een interview dat Luuk de Jong gelijktijdig aflegde, door te wijzen op een overtreding die de spits van PSV maakte tijdens het duel. Die actie kan niet op de waardering van De Jong rekenen.

Tijdens het duel in Eindhoven werd een treffer van De Jong door scheidrechter Serdar Gözübüyük afgekeurd vanwege een overtreding op Bijlow. Na afloop zei de PSV-spits het oneens te zijn met de arbiter, tot grote verbazing van Bijlow. Op de achtergrond maakte de doelman van Feyenoord een elleboogbeweging, refererend naar de vermeende actie van De Jong. "Ik heb het gezien", reageert de spits voor de camera van PSV TV nu op het incident.

"Ik kan het wel groter maken dat het is... Ik zag dat mensen het hilarisch vonden. Maar achter iemands rug om dat soort dingen doen, dat hoeft van mij niet", spreekt De Jong afkeurend. De spits stelt nog steeds dat er ‘niet heel veel’ aan de hand was bij het moment. "Het blijft natuurlijk lastig, het gaat zo snel. Ik spring niet echt tegen hem aan, want ik ga voor de bal. Dan gaat de bal via mijn schouder erin en juich je gewoon. Helaas floot de scheidsrechter af."

Mede doordat de treffer van De Jong werd afgekeurd, kwamen PSV en Feyenoord niet tot scoren in de reguliere speeltijd. Na negentig minuten volgde onmiddellijk een strafschoppenserie, waarin de Rotterdamse ploeg uiteindelijk aan het langste eind trok.