Brands wil opnieuw zakendoen met Barcelona

De club van Marcel Brands hoopt op het laatste moment nog met Barcelona een akkoord te bereiken over een overgang van André Gomes.

Wolverhampton Wanderers lijkt zich te gaan versterken met Oleksandr Zinchenko. De promovendus heeft voor achttien miljoen euro een akkoord bereikt met Manchester City over de middenvelder. (Daily Mail)

Juventus hoopt het op dit moment tot medio 2021 doorlopende contract van Daniele Rugani open te breken. De verdediger is een netto-jaarsalaris van drie miljoen euro beloofd. (Corriere dello Sport)