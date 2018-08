Door publiek geïntimideerde Quincy Promes mist ultieme kans op 3-3

Het tweeluik tussen PAOK Saloniki en Spartak Moskou in de derde voorronde van de Champions League is nog allesbehalve beslist. De nummer twee van Griekenland en de nummer drie van Rusland van afgelopen seizoen troffen elkaar woensdagavond in Thessaloniki en de thuisploeg zegevierde met 3-2. Quincy Promes scoorde voor Spartak, maar miste ook een penalty.

Aanvankelijk zag het er zeker niet uit dat Spartak aan het kortste eind zou trekken in Griekenland. De bezoekers leidden na zestien minuten met 0-2; het openingsdoelpunt kwam van Ivelin Popov via een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Daarna sloeg Promes toe: de aanvaller zag zijn poging van richting veranderd worden, waardoor keeper Alexandros Paschalakis op het verkeerde been stond. Hij werkte de bal nog tegen de paal, maar het leer passeerde vervolgens toch de achterlijn.

Nog voor rust wist PAOK de rollen echter volledig om te draaien. Door een strafschop van Aleksandar Prijovic en treffers van zowel Dimitrios Limnios als Dimitrios Pelkas leidden de Grieken bij rust met 3-2. In e tweede helft kreeg Spartak de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Na een overtreding van Evgen Khacheridi legde Promes aan vanaf elf meter. Hij werd doelwit van groene laserstralen vanuit het publiek en miste de penalty uiteindelijk: met hulp van de paal werd de inzet gekeerd door doelman Paschalakis.