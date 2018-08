Chelsea versterkt middenveld met Mateo Kovacic

Mateo Kovacic speelt komend seizoen voor Chelsea. De Engelse topclub laat woensdagavond via de officiële kanalen weten de Kroatische middenvelder voor één voetbaljaargang te huren van Real Madrid. De huurdeal is onderdeel van de definitieve transfer die Thibaut Courtois gelijktijdig maakt naar Real Madrid.

De Belgische doelman verkast voor naar verluidt ongeveer veertig miljoen euro naar Real Madrid, dat Chelsea toekomt met het voor één seizoen beschikbaar stellen van Kovacic. De 24-jarige middenvelder heeft bij Real Madrid voorlopig geen zicht op speeltijd en hoopt zich op Stamford Bridge onder Maurizio Sarri verder te kunnen ontwikkelen. Chelsea heeft naar alle waarschijnlijkheid geen optie tot koop bedongen.

Sinds zijn komst van Internazionale drie jaar geleden voor een slordige dertig miljoen euro speelde Kovacic 109 officiële wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 8 assists. Tot een vaste waarde op het middenveld groeide hij echter nog niet uit, mede door de aanwezigheid van spelers als Luka Modric en Toni Kroos. Het contract van Kovacic in Santiago Bernabéu loopt nog wel door tot halverwege 2021.

Met Kovacic bouwt Chelsea verder aan zijn middenveld. Eerder telden the Blues immers al 57 miljoen euro neer om Jorginho los te weken bij Napoli. Kovacic is na Jorginho en doelman Robert Green pas de derde zomeraanwinst voor Chelsea, dat het nieuwe seizoen in de Premier League aanstaande zaterdag begint met een uitwedstrijd tegen Huddersfield Town.