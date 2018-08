United greep mis: ‘Mourinho wilde hem, maar Kanté stond bovenaan’

Axel Witsel is vanaf komend seizoen weer te bewonderen op de Europese velden. De Belgische middenvelder maakte begin deze week voor twintig miljoen euro de overstap van het Chinese Tianjin Quanjian naar Borussia Dortmund en heeft zich inmiddels bij de selectie van trainer Lucien Favre gevoegd. Die Borussen zien een prominente rol weggelegd voor Witsel, zo benadrukt diens zaakwaarnemer Paul Stefani.

De 69-jarige voetbalmakelaar was nauw betrokken bij de transfer en bedong uiteindelijk een jaarsalaris van minimaal tien miljoen euro voor de Belgisch international. Daarmee is Witsel in één klap de best betaalde selectiespeler van de Duitsers. "Ik kan alleen maar zeggen dat Witsel naar Duitse normen een loon krijgt dat past bij een héél grote speler", vertelt de belagenbehartiger aan Het Laatste Nieuws. "Ik herinner me dat Michael Zorc (sporief directeur van Dortmund, red.) bij de ondertekening van het contract zijn broekzakken binnenstebuiten keerde: 'Nu heb ik niks meer'."

Stefani zocht zelf contact op met de top van Dortmund. Via voormalig voetballer Fi Vanhoof leerde hij iemand kennen bij de club. "Ik bel die man en die brengt me in contact met de directie", legt Witsels zaakwaarnemer uit. "Sportief directeur Michael Zorc en CEO Hans-Joachim Watzke nodigen me uit om te komen praten, op een moment dat Axel op het WK in Rusland zit. Daar hoor ik dat Dortmund een speler als Witsel zoekt. Ik leg hen uit dat de Portugese advocaat van Witsel een afkoopclausule van 20 miljoen bedongen heeft bij Tianjin. Dat klonk hen als muziek in de oren, want zij dachten dat Tianjin een bedrag van rond de 60 miljoen zou vragen voor Axel. Toen de transfer later aan het rollen ging, hebben de Chinezen nog geprobeerd om onder die afkoopclausule uit te komen, maar ze was sluitend."

De 29-jarige Witsel tekende uiteindelijk voor vier seizoenen in het Signal Iduna Park. Hij had echter meer ijzers in het vuur, verzekert Stefani. "Er waren andere gegadigden. Manchester United wilde hem, Napoli wilde. Maar ik heb Axel gezegd: 'Bij Dortmund ben je de nummer één, bij Manchester ben je één van de... En bij Napoli ook'. Ik weet uit heel goeie bron dat José Mourinho (manager van United, red.) gezegd heeft dat hij Witsel wilde, maar niet in de eerste plaats. N’Golo Kanté stond bovenaan zijn lijst. Uiteindelijk zei Axel: ‘Doe me een plezier en rond het zo snel mogelijk af, want ik wil heel graag naar Dortmund’."

Stefani noemt de transfer van ‘als een sprookje’. "Als iemand mij vier maanden geleden had gezegd dat ik de transfer van Witsel naar Dortmund zou regelen, dan had ik gezegd: ‘Dat kan niet!’ Veel mensen vragen me ook hoe ik daarbij gekomen ben, maar ik heb het mijn hele leven zo gedaan. Kijk rond...", zegt hij, doelend op de situaties van collega-internationals als Thibaut Courtois, Eden Hazard en Toby Alderweireld. "En wie is het eerste weg? Axel Witsel. Zonder problemen, hij is niet weg moeten blijven van training of zo. Ik ben een heel gelukkig man. Natuurlijk heb ik mijn commissie gekregen van Dortmund, maar van de speler zelf moet ik niets hebben. Of toch... Axel heeft me zijn eerste shirt van bij Dortmund gegeven, gesigneerd: ‘Grazie Paul’."