‘Exodus aanstaande bij Chelsea na komst van Kepa en Kovacic’

Chelsea bereidt zich voor op een 'exodus' van spelers, zo schrijft The Telegraph woensdagavond. De Londenaren versterkten zich daags voor het sluiten van de transfermarkt met doelman Kepa Arrizabalaga, terwijl men nog hoopt op de komst van Real Madrid-middenvelder Mateo Kovacic. Tegenover de mogelijke komst van het tweetal staat een vertrek van tot wel zes spelers.

Kepa wordt binnengehaald als opvolger van Thibaut Courtois, die op weg is naar Real Madrid. De Belg wordt donderdagochtend in Madrid verwacht voor de medische keuring. Naar verluidt houdt Chelsea circa veertig miljoen euro over aan de verkoop van de eerste doelman, al heeft Kepa het dubbele gekost. Nu moeten the Blues een besluit nemen over de toekomst van spelers als Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi, Kurt Zouma en Danny Drinkwater, somt The Telegraph op.

Zouma en Drinkwater worden bestempeld als 'de meest urgente kwesties'. De verdediger en de middenvelder staan in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League. Aangezien de transfermarkt donderdag sluit om 18.00 uur, moet Chelsea snel bepalen of het tweetal nog een toekomst heeft op Stamford Bridge. Everton zou Zouma willen huren en de Fransman ziet die overstap zelf ook wel zitten. Drinkwater wordt in verband gebracht met West Ham United, Crystal Palace en zijn ex-club Leicester City.

Verwacht wordt dat Drinkwater in de laatste 24 uur van de Engelse transfermarkt nog de nodige interesse wekt, maar Chelsea verlangt een huursom van elf miljoen euro. Bovendien zouden zijn salariseisen een probleem kunnen vormen. Het is echter ook mogelijk, zo speculeert de krant, dat trainer Maurizio Sarri toch over Drinkwater wil blijven beschikken. Op die manier is Chelsea voorbereid op een eventueel vertrek van Bakayoko, die op huurbasis naar AC Milan kan. De Italianen kunnen nog anderhalve week zakendoen.

De broer annex zaakwaarnemer van Bakayoko voerde woensdag in Italië gesprekken met directeurs Leonardo en Paolo Maldini van Milan. Als het tot een transfer komt, wordt er waarschijnlijk een optie tot koop opgenomen in het huurcontract van de 23-jarige Fransman. Bakayoko was aanvankelijk bereid om te vechten voor zijn plek, maar het zou steeds duidelijker zijn geworden dat Sarri voor hem geen rol ziet weggelegd in het elftal. Tot slot behoort ook een vertrek van Valencia-doelt Batshuayi nog tot de mogelijkheden.

Journalist Roberto Ferriol van El Desmarque meldt dat de entourage van de Rode Duivel hem heeft verteld dat een akkoord over een overgang van Batshuayi slechts een kwestie van uren is. Valencia is van plan om de spits te huren. Concurrent Álvaro Morata gaat nergens heen en Olivier Giroud heeft geen interesse in een transfer naar Olympique Marseille, waardoor er voor Batshuayi weinig perspectief is. Het is nog onduidelijk of er een optie tot koop wordt afgesproken tussen Chelsea en Valencia.