Trencín maalt niet om blessures Feyenoord: ‘Het is beter dat ze niet meedoen’

Joey Sleegers staat aan de vooravond van de 'wedstrijd van het jaar', zo beaamt hij woensdag in gesprek met FOX Sports. De aanvallende middenvelder kruist met AS Trencín de degens met zijn oude club Feyenoord. "Het wordt een heel speciale dag voor mij", blikt Sleegers vooruit. Feyenoord komt donderdag eerst op bezoek in Slowakije in de derde voorronde van de Europa League.

Sleegers speelde tussen 2006 en 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord en stroomde vervolgens door naar het beloftenteam. Een debuut voor het eerste bleef altijd uit voor de inmiddels 24-jarige linkspoot. "Voor mij kun je het wel de wedstrijd van het jaar noemen. Het is mooi om tegen je oude club te spelen. Ik heb lang bij Feyenoord gespeeld en dit maakt wel iets extra's los. Ik heb geen revanchegevoelens, maar het lijkt me logisch dat ik wel wat wil laten zien tegen mijn oude club", geeft hij aan.

In het Štadión pod Dubnom in Zilina kan Feyenoord niet beschikken over Eric Botteghin, Robin van Persie, Tonny Vilhena en Jeremiah St. Juste. Bij Trencín malen ze daar niet om, erkent Sleegers. "Ik denk dat dat extra kansen biedt voor ons. We weten wat wij kunnen en wat Feyenoord in zijn mars heeft, maar als zulke spelers niet meedoen, geeft dat ons extra kracht. Natuurlijk is het ook jammer, want het is mooi om tegen zulke spelers te spelen."

"Maar voor ons is het beter dat ze niet meedoen", vervolgt de geboren Helmonder. "Ik denk dat Feyenoord de favoriet is, maar ze zullen een zware kluif aan ons krijgen. Misschien is er sprake van een tikje onderschatting. We gaan ons eigen spel spelen, met aanvallend voetbal." Sleegers is niet de enige Nederlander in dienst van Trencín: de club beschikt ook over Aschraf El Mahdioui, Philippe van Arnhem en Desley Ubbink.