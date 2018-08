Everton lijft transfervrije Braziliaanse balvirtuoos in voor vier seizoenen

Everton heeft de komst van Bernard afgerond, zo laat de Premier League-club weten via de officiële kanalen. De 25-jarige aanvallende middenvelder uit Brazilië was transfervrij na zijn vertrek bij Shakhtar Donetsk en heeft the Toffees zodoende geen transfersom gekost. Bernard heeft voor vier seizoenen getekend op Goodison Park en is de derde zomeraanwinst van directeur voetbalzaken Marcel Brands.

Eerder maakte de voormalige beleidsbepaler van PSV immers al respectievelijk 55 en 20 miljoen euro vrij voor de komst van Richarlison en Lucas Digne. Met het aantrekken van Bernard heeft Everton clubs van naam afgetroefd: ook onder meer Chelsea, West Ham United en Internazionale hadden het naar verluidt gemunt op de creatieveling. Voor de veertienvoudig Braziliaans international is Everton zijn tweede Europese werkgever.

Bernard belandde in de zomer van 2013 in Oekraïne bij Shakhtar Donetsk, dat circa 25 miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Atlético Mineiro. Hij in kwam totaal tot 95 competitieduels voor de Oekraïense grootmacht, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 24 assists. De dribbelaar speelt zijn wedstrijden doorgaans in een vrije rol op links, maar kan ook uit de voeten in de as van het veld. Op de nummer 10-positie zou hij bij Everton de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder anderen Gylfi Sigurdsson.

Voor Everton komt de komst van Bernard overigens precies op het juiste moment. De club uit Liverpool heeft een werkelijk dramatische oefencampagne achter de rug, met vier nederlagen, twee gelijke spelen en slechts één zege. Zaterdagmiddag speelt het elftal van manager Marco Silva op bezoek bij promovendus Wolverhampton Wanderers zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen.