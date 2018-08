Sánchez hoopt op vuurwerk: ‘Hij is het type speler dat we moeten halen’

Als het aan Alexis Sánchez ligt, gaat Manchester United zich nog roeren op de laatste dag van de transfermarkt in Engeland. Volgens de aanvaller hebben the Red Devils behoefte aan grote aankopen; tot nu toe werden keeper Lee Grant, rechtsback Diego Dalot en aanvallende middenvelder Fred naar Old Trafford gehaald.

De transfermarkt sluit donderdag om 18.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt nog activiteit van Manchester United verwacht: het bijvoorbeeld een publiek geheim dat trainer José Mourinho nog een nieuwe centrumverdediger wil hebben. "Manchester United moet grote, ervaren spelers kopen", adviseert Sánchez in gesprek met Sky Sports. "Barcelona heeft net Arturo Vidal gehaald: dat is een fantastische speler en mijn ploeggenoot bij Chili. Hij is een voorbeeld van het type spelers dat we moeten binnenhalen om prijzen te pakken en mee te doen op het hoogste niveau."

Fred is met een transfersom van 59 miljoen euro verreweg de duurste aankoop die Manchester United deed. De van Shakhtar Donetsk overgekomen Braziliaan kwam driemaal in actie op de International Champions Cup. Hij maakt een goede indruk op Sánchez. "Van wat ik op de training heb gezien, is Fred een speler die altijd de aanval zoekt. Hij wil altijd naar voren voetballen en ik denk dat we elkaar op het veld goed zullen vinden. Voor mijn spel is het positief."

De Chileen erkent dat hij zelf nog niet zijn beste spel heeft laten zien in dienst van Manchester United. In januari werd hij geruild tegen Henrikh Mkhitaryan en Sánchez kwam sindsdien tot twee treffers in twaalf competitieduels. "Als je middenin het seizoen naar een andere club gaat, krijg je het altijd moeilijk. In de vijf à zes maanden die ik hier heb doorgebracht, ging het vooral om het leren, het werken met een nieuwe trainer, mijn teamgenoten leren kennen en het omgaan met nieuwe trainingsmethodes. Nu wil ik iedereen laten zien waartoe ik in staat ben. Ik hoop een bijdrage te leveren aan de ploeg", aldus de spelmaker.