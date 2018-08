PSV neemt jeugdspeler over van Ajax: ‘Ze geloven in zijn potentieel’

Olivér Horváth mag zich een jaar lang proberen te bewijzen bij PSV. De achttienjarige Hongaar krijgt een contract voor een seizoen met een optie voor een extra jaar, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Horváth, een linksbuiten, komt over van Ajax. In Amsterdam had de talentvolle aanvaller nog een verbintenis voor een jaar.

Eerder deze zomer was de jongeling al op proef in Eindhoven. Hij maakte genoeg indruk om een contract te verdienen en start deze maand onder de vleugels van trainer Ruud van Nistelrooij bij PSV Onder-19. "Horváth wil die kans graag grijpen en denkt op het jeugdcomplex van De Herdgang de volgende stap te kunnen zetten", aldus de regionale krant.

Ajax haalde Horváth in 2016 weg bij het Hongaarse MTK Budapest. De jeugdinternational heeft, mede door blessureleed, geen onuitwisbare indruk achtergelaten in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en kreeg te horen dat hij de club mocht verlaten. PSV gelooft in zijn potentieel en 'gaat proberen zijn carrière alsnog van de grond te krijgen'.